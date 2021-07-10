Anasayfa Video Galeriler Gündem Onlar asker değil futbolcu! Kamuflaj giydirip komando eğitimi yaptırdılar Onlar asker değil futbolcu! Kamuflaj giydirip komando eğitimi yaptırdılar 10 Temmuz 2021 Cumartesi Saat: 17:10 Fransa Ligue 1’de mücadele eden Angers, yeni sezona komanda kampında hazırlanıyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60e9aa5106eaf945d9764143" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erdoğan'a Diyarbakır'da ''Biji Serok'' tezahüratı İstanbul'da kadına yumruklu saldırı İstanbul trafiğinde ''kazmalı'' maganda dehşeti Gelecek Partisi'nden Bahçeli'yi kızdıracak video Canlı yayında İçişleri Bakanı Soylu hakkında ilginç iddia İstanbullular Yıldız Tilbe ile normalleşti Korkunç anlar kamerada; 600 kişi birden saldırdı! Linç ettiler! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Gönül Dağı' türküsü Çok geç olmadan duyun bu çığlığı: Ölmek istemiyorum