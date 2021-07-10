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  4. Onlar asker değil futbolcu! Kamuflaj giydirip komando eğitimi yaptırdılar

Onlar asker değil futbolcu! Kamuflaj giydirip komando eğitimi yaptırdılar

Fransa Ligue 1’de mücadele eden Angers, yeni sezona komanda kampında hazırlanıyor.

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