Anasayfa Video Galeriler Gündem Onlar İstanbul'un mezarlık manzaralı mezar apartmanları Onlar İstanbul'un mezarlık manzaralı mezar apartmanları 06 Eylül 2024 Cuma Saat: 14:51 İstanbul Üsküdar'da Karacaahmet Mezarlığı'nın karşısındaki bazı apartmanların, çürüyen demirleri ve derin çatlakları dikkat çekti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66daecaaf39e310149025063" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Tezgahlarda palamut bereketi: Fiyatlar düştü Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı şahıs Türkiye'de yakalandı 8 terörist etkisiz hale getirildi Nihal Candan'dan kardeşine: Engin Polat çıktı sen de çıkacaksın Vay manyak vay: Karşıdan karşıya yavaş geçtiği için aracından inip tartıştığı yayaya kafa attı Kendi işini bırakıp başlamıştı... Şimdi tanesini 30 bin Dolar'dan yurtdışına satıyor Köpeğe tüfekle ateş eden psikopat kamerada Bir kadın cinayeti daha: Çalıştığı fabrikada katledildi 27 hain daha etkisiz hale getirildi