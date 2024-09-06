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Onlar İstanbul'un mezarlık manzaralı mezar apartmanları

İstanbul Üsküdar'da Karacaahmet Mezarlığı'nın karşısındaki bazı apartmanların, çürüyen demirleri ve derin çatlakları dikkat çekti.

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