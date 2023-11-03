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Onlar Türkiye'nin gizemli oboları! Köylüler tarafından bulundu

Adıyaman’da pancar toplamaya giden köylüler, 2 bin rakımlı dağda, Orta Asya ülkelerinde yaygın olan obooların (ovoo) yer aldığı kült alanı buldu.

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