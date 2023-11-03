Anasayfa Video Galeriler Gündem Onlar Türkiye'nin gizemli oboları! Köylüler tarafından bulundu Onlar Türkiye'nin gizemli oboları! Köylüler tarafından bulundu 03 Kasım 2023 Cuma Saat: 13:25 Adıyaman’da pancar toplamaya giden köylüler, 2 bin rakımlı dağda, Orta Asya ülkelerinde yaygın olan obooların (ovoo) yer aldığı kült alanı buldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6544ca995388b279a51d9313" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Boşandığı kadının üzerine kapıyı kilitleyip, ateşe verdi Ne Ege, ne Akdeniz... Karavanlı turistin gözdesi bu ilimiz oldu Ataşehir’de gecekonduda yaşayan Polat çiftini eski komşuları anlattı Osmanlı arşiv araştırmacısı Filistin gerçeğini ortaya çıkardı Antalya'da cam çerçeve kıran dolu yağışı Kandil'de 3 terörist daha etkisiz hale getirildi Polis şoke oldu: Toprağın altından altınlar, dövizler fışkırdı! Sokak ortasında av tüfekli dehşet kamerada Sokak ortasında kadına şiddet: Saçından sürükleyip darbetti