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  4. Onlara ''elinizin hamuruyla erkek işine bulaşmayın'' diyebilecek ''erkek'' aranıyor!

Onlara ''elinizin hamuruyla erkek işine bulaşmayın'' diyebilecek ''erkek'' aranıyor!

Van'ın İpekyolu ilçesinde, dezavatantajlı gruplara sporu sevdirmek için açılan merkezlerde 8 branşta 20 antrenör, 3 bin kadına ücretsiz kurs veriyor. Kick boks kursunda 14-18 yaşlarındaki 4 lise öğrencisi, polis olabilmek için terk döküyor. Kick boks kursu antrenörü Leyla Sözer, "Polislik sınavlarına hazırlanan sporcularım var. Bu kişileri, ekstra kuvvet ve dayanıklılık konusunda çalıştırıyorum"...

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