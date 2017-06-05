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  3. 05 Haziran 2017 17:15

Onlarca çamaşır makinesi hurdaya döndü

İstanbul-Bursa kara yolu Güneyköy yakınlarındaki keskin virajda meydana gelen trafik kazasında, çamaşır makinesi yüklü bir TIR devrildi. Kazada onlarca çamaşır makinesi hurdaya dönerken, TIR sürücüsü ise yaralandı.

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