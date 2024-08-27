Anasayfa Video Galeriler Gündem Onlarca ilde dev operasyon: Yüzlerce gözaltı var Onlarca ilde dev operasyon: Yüzlerce gözaltı var 27 Ağustos 2024 Salı Saat: 08:56 Güncelleme: 27 Ağustos 2024 Salı 08:56 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 49 ilde zehir tacirlerinin yerel suç örgütlerine, uyuşturucu madde imalatçılarına yönelik “Narkoçelik-35” operasyonları düzenlendiğini duyurdu. Yerlikaya operasyonda, 336 zehir tacirinin de yakalandığını açıkladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66cd6a9caebac8466c00fc73" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Şiddetli yağış sonrası ortaya çıkan manzara herkesi şaşırttı İndikleri kuyudan cenazeleri çıktı Kürsüde Erdoğan ile Bahçeli arasında ilginç anlar İstanbul'dan havalanmıştı... Yolcu uçağı arızalanarak acil iniş yaptı Şizofreni hastası aile içi dehşet saçtı Oğluyla kavga eden çocuğu arabayla ezdi 3 kişiyi öldüren katil zanlısı yakalandı Rusya'da panik! 11 Eylül saldırıları gibi... 37 katlı binaya kamikaze saldırısı İşte Türkiye'nin en dar sokağı: Karşıdan biri gelince geri dönüyorlar