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Onlarca ilde dev operasyon: Yüzlerce gözaltı var

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 49 ilde zehir tacirlerinin yerel suç örgütlerine, uyuşturucu madde imalatçılarına yönelik “Narkoçelik-35” operasyonları düzenlendiğini duyurdu. Yerlikaya operasyonda, 336 zehir tacirinin de yakalandığını açıkladı.

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