Anasayfa Video Galeriler Gündem Onlarca kaçak göçmen Türkiye'den yurtdışına kaçarken sınırda yakalandı Onlarca kaçak göçmen Türkiye'den yurtdışına kaçarken sınırda yakalandı 21 Ağustos 2024 Çarşamba Saat: 14:41 Kırklareli’nde kapalı kasa kamyonetle Türkiye'den Bulgaristan'a kaçak yollarla geçmeye çalışan onlarca yabancı uyruklu kaçak göçmen kamyonetin kasasında yakalandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66c5d28344c605dd600a0463" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'daki müzisyen cinayetinde sır perdesi aralandı Eniştesini önce vurdu, sonra araçla üzerinden geçti Ankara'da orman yangını Ebrar Karakurt’un mutlu günü: Babasını evlendirdi Serenay Sarıkayalı Şahmaran'ın küvet sahnesinin kamera arkasını ortaya çıktı Sokak ortasında dehşet: Dini nikahlı eşini demirle dövdü Çöp ev değil, kabus evi: Temizlik hastanede bitti Yayla evinde facia: 3 kişi yanarak öldü İstanbul'da trafiği felç eden kaza: Ankara istikameti trafiğe kapandı