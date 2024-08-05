Anasayfa Video Galeriler Gündem Onlarca şüpheli 26 ilde Siberağ'a takıldı Onlarca şüpheli 26 ilde Siberağ'a takıldı 05 Ağustos 2024 Pazartesi Saat: 09:17 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Siberağ-4" operasyonlarında 86 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66b06e623f91a3c21d095fc3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Çalışanlarının hakkını yiyen patronlara SGK cezaları kesilmeye başlandı Gurbetçinin çikolata paketlerinden çıkanlar şoke etti İstanbul Boğazı'nda olay: İki genç kadın peş peşe denize atladı Kadın boksör isyan etti: ''Kazanamam çünkü o bir erkek'' Yangına müdahale eden itfaiye ekiplerine saldırı Zelenskiy ''başardık'' diyerek duyurdu: F-16'lar Ukrayna'da Elektrik hattı kazısında tarihi keşif Off-road tutkunları araçlarıyla uçurumdan yuvarlandı Türkiye'nin 4 büyüklerini buluşturan forması depremzedeler için açık artırmada