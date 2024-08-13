Anasayfa Video Galeriler Gündem Onları ne kokusu ne de tadı durdurabildi... Kana kana içiyorlar Onları ne kokusu ne de tadı durdurabildi... Kana kana içiyorlar 13 Ağustos 2024 Salı Saat: 12:11 Güncelleme: 13 Ağustos 2024 Salı 12:11 Sivas'ta kendine has kötü kokusu ve tadıyla dikkat çeken su, şifa arayanların ilgisini çekmeye devam ediyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66bb2356397e7f0725010db3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ne Akdeniz, ne Ege... Türkiye'nin gizli cenneti gurbetçilerin yeni durağı oldu Bakkalda tüplü saldırı: İndirim yaptı diye saldırmış ''Abluka'' operasyonunda tuvalette, perdenin arkasında yakalandılar... Antalyalı aileye tatile geldikleri İstanbul'da hırsızlık şoku Sıradan çilingirleri unutun... O Türkiye'nin UNESCO Çilingiri Squid Game'in yeni sezonundan ilk tanıtım geldi Esenyurt'ta kan donduran cinayet: Direksiyon başındaki arkadaşını öldürdü Organize suç örgütü ''kuyu''ya düştü: Çok sayıda gözaltı var Türkiye'nin yerli ve akıllı seyir füzesi Kemankeş 2 bir testi daha geçti