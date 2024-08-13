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  4. Onları ne kokusu ne de tadı durdurabildi... Kana kana içiyorlar

Onları ne kokusu ne de tadı durdurabildi... Kana kana içiyorlar

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Sivas'ta kendine has kötü kokusu ve tadıyla dikkat çeken su, şifa arayanların ilgisini çekmeye devam ediyor.

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