Anasayfa Video Galeriler Gündem Onu hiç böyle görmediniz: Arda Güler maç sonu çılgına döndü Onu hiç böyle görmediniz: Arda Güler maç sonu çılgına döndü 27 Haziran 2024 Perşembe Saat: 10:51 A Milli Futbol Takımı'nın Çekya'yı 2-1 yendiği maçta son düdüğün çalmasıyla birlikte saha içinde gergin anlar yaşandı. Genç futbolcu Arda Güler'in sinirlerine hakim olamadığı anlar kameraya yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/667d1a10b5bb14c434048023" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Mide bulandıran sapıklık: Kar maskesi takıp, engelli kadının peşine takıldı Dünyanın düz olduğunu kanıtlayamayan Adanalı esnaf belediyeye başvurdu Çöken binada ölümden kurtuluş anı kamerada Beşiktaş yeni transferini resmen açıkladı, beklenen video geldi Bolivya'da darbe girişimi: Halk sokaklara döküldü 13 ilde büyük operasyon: 83 gözaltı Başkent'te lunaparkta yangın paniği Ordu'da dev hortum 27 Afgan, 2 Bangladeşli, 1 Pakistanlı... Nereden çıktıklarına inanamayacaksınız