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  4. Onu hiç böyle görmediniz: Arda Güler maç sonu çılgına döndü

Onu hiç böyle görmediniz: Arda Güler maç sonu çılgına döndü

A Milli Futbol Takımı'nın Çekya'yı 2-1 yendiği maçta son düdüğün çalmasıyla birlikte saha içinde gergin anlar yaşandı. Genç futbolcu Arda Güler'in sinirlerine hakim olamadığı anlar kameraya yansıdı.

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