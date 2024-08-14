Anasayfa Video Galeriler Gündem Onun adı Coronado Vural, ABD'de tarihe geçti Onun adı Coronado Vural, ABD'de tarihe geçti 14 Ağustos 2024 Çarşamba Saat: 10:31 Güncelleme: 14 Ağustos 2024 Çarşamba 10:31 Uzun yıllar farklı şirketlerde mühendis olarak çalışan 59 yaşındaki Ragıp Vural Tandoğan, 6 Ağustos’ta ABD'de Kaliforniya eyaletinde bulunan Coronado Adası’nın etrafını 5 saat 50 dakikada yüzerek geçen ilk Türk oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66bc5d6689104a7e090b4f33" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Marmaray'da kıyamet koptu: Tekmeler, yumruklar havalarda uçuştu 90 milyon yaşındaki fosiller Türkiye'de... 59 ilde dev operasyon: Yüzlerce gözaltı var Hobi bahçeleri için karar verildi: Hepsi yıkılacak Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 11 yaralı Mourinho'dan maç sonrası ilginç açıklama: ''Başım belaya girebilir'' İzmir'de peş peşe orman yangınları Şehir hastanesi inşaatında göçük: Çok sayıda yaralı var Yanlış sünnet bir çocuğun hayatını kabusa çevirdi