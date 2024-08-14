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Onun adı Coronado Vural, ABD'de tarihe geçti

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Uzun yıllar farklı şirketlerde mühendis olarak çalışan 59 yaşındaki Ragıp Vural Tandoğan, 6 Ağustos’ta ABD'de Kaliforniya eyaletinde bulunan Coronado Adası’nın etrafını 5 saat 50 dakikada yüzerek geçen ilk Türk oldu.

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