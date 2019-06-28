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  3. 28 Haziran 2019 09:41

Onur Büyüktopçu gitti Seda Sayan geldi... İşte ilk görüntüler

TV8'in sevilen programı Yemekteyiz'in sunuculuğuna Onur Büyüktopçu yerine Seda Sayan geldi. Yemekteyiz'in Seda Sayan'lı yeni sezon fragmanı da yayınlandı.

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