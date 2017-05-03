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  3. 03 Mayıs 2017 21:15

Onur Özbizerdike 50 gün sonra tahliye

İstanbul Ulus'ta bir eğlence mekanına silahla ateş açtığı iddiasıyla 6 yıla kadar hapis istemiyle hakkında dava açılan Onur Özbizerdik, 50 gün sonra tahliye oldu.

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