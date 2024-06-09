Anasayfa Video Galeriler Gündem Onur Yürüyüşü'ne polis müdahalesi: 10 gözaltı var Onur Yürüyüşü'ne polis müdahalesi: 10 gözaltı var 09 Haziran 2024 Pazar Saat: 23:30 Güncelleme: 09 Haziran 2024 Pazar 23:30 Eskişehir’de ‘Onur yürüyüşü’ adı altında toplanarak izinsiz yürüyüş yapmak isteyen grup, uyarılara rağmen dağılmayınca polis müdahale etti. LGBT bayrakları açarak sloganlar atan 5’i kadın 10 kişi gözaltına alındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/666610e7d9da313a490550c7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erdoğan şimdi de elektronik sigaraya savaş açtı Yolların efsaneleri İstanbul'da buluştu Restoranda dehşet: Müşteri garsonu bıçakladı Fenerbahçe'nin yeni başkanı belli oldu: Ali Koç: 2 - Aziz Yıldırım: 0 Tonlarca tarihi geçmiş şeker ele geçirildi Aykut Kocaman Fenerbahçe başkanlık seçiminde oyunu kullandı Taksim'de gece kulübü dövüş kulübüne döndü: Kız arkadaşının yanında öldüresiye dövüp... Antalya'da orman yangını Yasa dışı silah ticareti operasyonu: 2 kişi gözaltına alındı