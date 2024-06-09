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  4. Onur Yürüyüşü'ne polis müdahalesi: 10 gözaltı var

Onur Yürüyüşü'ne polis müdahalesi: 10 gözaltı var

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Eskişehir’de ‘Onur yürüyüşü’ adı altında toplanarak izinsiz yürüyüş yapmak isteyen grup, uyarılara rağmen dağılmayınca polis müdahale etti. LGBT bayrakları açarak sloganlar atan 5’i kadın 10 kişi gözaltına alındı.

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