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  3. 05 Ocak 2021 17:13

Op. Dr. Müge Aksoy: Hamilelikten önce doktora gitmeli miyim?

Gebelik takibi, gebeliğin belirlenmesinden doğuma kadar geçen 40 haftalık (Son adet tarihinden itibaren) süreçte anne adayının düzenli ve periyodik kontrollerinin yapılmasıdır.

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