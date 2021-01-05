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  3. 05 Ocak 2021 17:15

Op. Dr. Müge Aksoy: Kürtaj Zararlı mı?

Kürtaj Zararlı mı? Op. Dr. Müge Aksoy kürtaj hakkında merak ettiğiniz tüm soruları cevapladı...

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Kılıçdaroğlu'ndan Boğaziçi Üniversitesi açıklaması
Kılıçdaroğlu'ndan Boğaziçi Üniversitesi açıklaması
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Sokak ortasında coplu-sopalı kavga! Yaralılar var
Sokak ortasında coplu-sopalı kavga! Yaralılar var
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Op. Dr. Müge Aksoy: Hamilelikten önce doktora gitmeli miyim?
Op. Dr. Müge Aksoy: Hamilelikten önce doktora gitmeli miyim?
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Bursa'da vaka sayıları azaldı, harita yeşile döndü
Bursa'da vaka sayıları azaldı, harita yeşile döndü
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Üniversitelilerin yılbaşı gecesi kabusla bitti!
Üniversitelilerin yılbaşı gecesi kabusla bitti!
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Yavaş canlı yayında mesaj atınca ne yapacağını şaşırdı
Yavaş canlı yayında mesaj atınca ne yapacağını şaşırdı
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