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  3. 10 Şubat 2020 18:55

Opera sanatçısı satış yapan bozacıya eşlik etti

Ünlü opera sanatçısı Burak Bilgili'nin sokakta boza satan seyyar satıcıya "Boza" diye bağırıp eşlik etmesi ilginç görüntüler oluşturdu.

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