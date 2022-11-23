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  4. Operasyon bölgesinden yeni görüntüler! Hainler işte böyle vuruldu

Operasyon bölgesinden yeni görüntüler! Hainler işte böyle vuruldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kılıç Harekatı'ndan yeni görüntüler paylaştı. Görüntülerde Çok Namlulu Roket Atar (ÇNRA) görüntüleri yer aldı.

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