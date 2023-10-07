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  4. Operasyon görüntüsü yayınlandı: Teröristlerin inleri işte böyle vuruldu!

Operasyon görüntüsü yayınlandı: Teröristlerin inleri işte böyle vuruldu!

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Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilen hava harekatlarında teröristlerin inlerini vurduğu anlara dair görüntüleri paylaştı.

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