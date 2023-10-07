Anasayfa Video Galeriler Gündem Operasyon görüntüsü yayınlandı: Teröristlerin inleri işte böyle vuruldu! Operasyon görüntüsü yayınlandı: Teröristlerin inleri işte böyle vuruldu! 07 Ekim 2023 Cumartesi Saat: 17:55 Güncelleme: 07 Ekim 2023 Cumartesi 17:55 Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilen hava harekatlarında teröristlerin inlerini vurduğu anlara dair görüntüleri paylaştı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/652171596847aa1a73644873" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İzmir'de orman yangını Savunma Sanayii Başkanı Görgün Hürjet’in kokpitinde Van'da 6 terörist etkisiz hale getirildi Öğrenciye uygun kiralık ev deyip bakın kaç para kira istiyorlar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik zorbası bir aileye kabusu yaşattı Fethiye'de kabus! Yamaç paraşütü yere çakıldı, 1 kişi öldü Oltaya takılan balığın bu sefer zararı çok büyük oldu Aynı evi 2 kez soyan hırsız böyle yakalandı Elektrikli bisikletine ceza kesen polise yapmadığını bırakmadı