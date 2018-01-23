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  3. 23 Ocak 2018 20:26

''Operasyon nasıl gidiyor'' sorusuna böyle cevap verdi

Zeytin Dalı Harekatı'na katılan bir Mehmetçik, "Operasyon nasıl gidiyor" sorusuna böyle yanıt verdi.

Bilgin Pro
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