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Ordu Şehir Hastanesi inşaatı böye görüntülendi

Ordu'da 250 dönüm arsa üzerinde inşaatına başlanan 900 yataklı şehir hastanesinde çalışmalar devam ediyor.

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