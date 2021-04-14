Anasayfa Video Galeriler Gündem Ordu Şehir Hastanesi inşaatı böye görüntülendi Ordu Şehir Hastanesi inşaatı böye görüntülendi 14 Nisan 2021 Çarşamba Saat: 10:40 Ordu'da 250 dönüm arsa üzerinde inşaatına başlanan 900 yataklı şehir hastanesinde çalışmalar devam ediyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60769c83c3f77b2211038763" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Esenyurt'ta ''mavi su'' bu kez rögardan fışkırdı Canlı yayında Esra Erol'u çılgına çeviren olay Genç kadın İstanbul trafiğini birbirine kattı Sahur vakti Mobilya fabrikasında yangın Adana'da yük treni raydan çıktı İstanbul'da DEAŞ'la bağlantılı 11 şüpheli yakalandı Yandaş medyadan da 128 milyar dolar tepkisi! Yine İstanbul, yine Esenyurt, yine dehşet! CHP’li Başarır Berlin’den gelen skandal yazıyı açıkladı