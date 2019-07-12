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  3. 12 Temmuz 2019 07:35

Ordu'da eve yıldırım düşme anı kamerada

Ordu'da sağanak yağış sırasında bir evin çatısına yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, yıldırımın düşme anı saniye saniye kameraya yansıdı.

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