Anasayfa Video Galeriler Gündem Ordu'da fıkra gibi olay: Duşa girmek istedi başına gelmeyen kalmadı Ordu'da fıkra gibi olay: Duşa girmek istedi başına gelmeyen kalmadı 25 Eylül 2022 Pazar Saat: 12:30 Otel odasında banyo yapmak isteyen vatandaşın başına gelenler anlattığı anlar sosyal medyada viral oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63301fab0c345b5a483425b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Mustafa Sarıgül'ün azarladığı Bodrum İlçe Başkanı partisinden istifa edip AK Parti'ye katıldı Sosyal medyada viral oldu: ''Putin'in bu askerlerle vay haline'' Edirne'de ortalık savaş alanına döndü: Kavgaya motosikletle daldı İstanbul'da ünlü mekanın önünde dehşet anları! Dakikalarca dövdüler Bakan Soylu konuşurken gökkuşağı renkli şemsiye tutan vatandaşa müdahale Siren sesi ve hava saldırısı anonsu panik yarattı İzmir'de korku dolu anlar! Çocuklarının üzerine benzin döküp yakmaya kalkıştı ''Madem faiz haram, elini tutan yok, millete faizsiz kredi ver'' Elektrikli scooter bomba gibi patladı