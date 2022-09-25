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  4. Ordu'da fıkra gibi olay: Duşa girmek istedi başına gelmeyen kalmadı

Ordu'da fıkra gibi olay: Duşa girmek istedi başına gelmeyen kalmadı

Otel odasında banyo yapmak isteyen vatandaşın başına gelenler anlattığı anlar sosyal medyada viral oldu.

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