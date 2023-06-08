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Ordu'da sahilde erkek cesedi bulundu

Ordu'nun Altınordu ilçesinde deniz kıyısında erkek cesedi bulundu. Ceset, kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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