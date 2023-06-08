Anasayfa Video Galeriler Gündem Ordu'da sahilde erkek cesedi bulundu Ordu'da sahilde erkek cesedi bulundu 08 Haziran 2023 Perşembe Saat: 12:30 Ordu'nun Altınordu ilçesinde deniz kıyısında erkek cesedi bulundu. Ceset, kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64819fb7fc7ec412a87200c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR MİT'ten Irak'ta nokta operasyon İstanbul'da sanayi sitesinde korkutan yangın İstanbul'da bir kadın araçtan yola atıldı Ağlara takılan dev balinayı kurtarma operasyonu kamerada Otogarda kanlı kavga: 2'si kardeş, 3 yaralı Dünyadaki ''cehennemin kapısı'' yeniden açıldı! Görüntüler korkunç! İstanbul'da bir kadın cinayeti daha! Evinde katledildi Yürüyen merdivende kabus; 14 yaralı var İstanbul'da Libyalı 3 kişiye kurşun yağmuru