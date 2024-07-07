  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Ordu'da sel can aldı... Evler sular altında kaldı, hayat altüst oldu

Ordu'da sel can aldı... Evler sular altında kaldı, hayat altüst oldu

Güncelleme:

Ordu'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle evler sular altında kaldı, tarım arazileri zarar gördü, sele kapılan bir kadın da hayatını kaybetti.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Eğlence mekanında silahlı saldırı: Önce rahatsızlık verdi sonra...
Eğlence mekanında silahlı saldırı: Önce rahatsızlık verdi sonra...
Teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi
Teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi
Biden bildiğimiz gibi: ''Trump'ı 2020'de yeneceğim''
Biden bildiğimiz gibi: ''Trump'ı 2020'de yeneceğim''
Kapalı otoparkta şok manzara: Araç sahipleri şikayetçi oldu
Kapalı otoparkta şok manzara: Araç sahipleri şikayetçi oldu
Kahraman Mehmetçik'ten ''Bizim Çocuklar''a mesaj var
Kahraman Mehmetçik'ten ''Bizim Çocuklar''a mesaj var
MSB'den ''Kilit kapanıyor'' paylaşımı
MSB'den ''Kilit kapanıyor'' paylaşımı
1 yıllık evli kadının sır ölümü
1 yıllık evli kadının sır ölümü
Ormanın hayaleti Eskişehir'de görüldü
Ormanın hayaleti Eskişehir'de görüldü
Aldatılan genç kız, sevgilisini darp edip bıçakladı
Aldatılan genç kız, sevgilisini darp edip bıçakladı