Ordu'da sel can aldı... Evler sular altında kaldı, hayat altüst oldu

Ordu'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle evler sular altında kaldı, tarım arazileri zarar gördü, sele kapılan bir kadın da hayatını kaybetti.

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