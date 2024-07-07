Anasayfa Video Galeriler Gündem Ordu'da sel can aldı... Evler sular altında kaldı, hayat altüst oldu Ordu'da sel can aldı... Evler sular altında kaldı, hayat altüst oldu 07 Temmuz 2024 Pazar Saat: 20:41 Güncelleme: 07 Temmuz 2024 Pazar 20:41 Ordu'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle evler sular altında kaldı, tarım arazileri zarar gördü, sele kapılan bir kadın da hayatını kaybetti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/668ad34c99559aea50060bd3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Eğlence mekanında silahlı saldırı: Önce rahatsızlık verdi sonra... Teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi Biden bildiğimiz gibi: ''Trump'ı 2020'de yeneceğim'' Kapalı otoparkta şok manzara: Araç sahipleri şikayetçi oldu Kahraman Mehmetçik'ten ''Bizim Çocuklar''a mesaj var MSB'den ''Kilit kapanıyor'' paylaşımı 1 yıllık evli kadının sır ölümü Ormanın hayaleti Eskişehir'de görüldü Aldatılan genç kız, sevgilisini darp edip bıçakladı