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  3. 08 Ağustos 2018 16:00

Ordu’da sel suları köprüyü yıktı, mahsur kalanlar var

Ordu’nun Ünye ilçesinde etkili olan yağmur sonrası ilçenin doğusundaki Cevizdere Irmağı’nda sel taşkınına neden oldu. Cevizdere üzerinde bulunan köprü sel sularına dayanamayarak yıkıldı. Cevizdere boyunca sel sularının yükselmesi sonucunda çoğu vatandaş ev ve iş yerlerinde mahsur kaldı. Ünye Belediyesi ekiplerinin bazı vatandaşları evlerinden kurtardığı görülürken, diğer mahsur kalanlar...

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