Anasayfa Video Galeriler Gündem Ordu'da silahlı saldırı kamerada! Ölümden döndü Ordu'da silahlı saldırı kamerada! Ölümden döndü 24 Mart 2021 Çarşamba Saat: 11:10 Ordu'nun Fatsa ilçesinde kimliği belirsiz kişiler, otomobille geldikleri markete ateş açtı. Marketin önünde duran bir kişi kurşunların hedefi olmaktan son anda kurtuldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/605af410ac441e536c128ea3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR AK Parti'nin kongre otobüsünde skandal görüntüler AK Parti'nin kongre otobüsünde skandal görüntüler 11 PKK/YPG’li terörist daha öldürüldü Ağlayarak yardım istemişti Gerçek ortaya çıktı İstanbul'da DEAŞ baskını: 17 gözaltı! Canlı yayında açıkladı: ''AK Parti'nin oyu %28'e düştü'' İstanbul'da DEAŞ baskını: 17 gözaltı! Yola çıkacaklar dikkat ! Kar yağışı trafiği kilitledi Mansur Yavaş'tan Melih Gökçek'e sert sözler