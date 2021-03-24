  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Ordu'da silahlı saldırı kamerada! Ölümden döndü

Ordu'da silahlı saldırı kamerada! Ölümden döndü

Ordu'nun Fatsa ilçesinde kimliği belirsiz kişiler, otomobille geldikleri markete ateş açtı. Marketin önünde duran bir kişi kurşunların hedefi olmaktan son anda kurtuldu.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
AK Parti'nin kongre otobüsünde skandal görüntüler
AK Parti'nin kongre otobüsünde skandal görüntüler
11 PKK/YPG’li terörist daha öldürüldü
Ağlayarak yardım istemişti Gerçek ortaya çıktı
İstanbul'da DEAŞ baskını: 17 gözaltı!
Canlı yayında açıkladı: ''AK Parti'nin oyu %28'e düştü''
İstanbul'da DEAŞ baskını: 17 gözaltı!
Yola çıkacaklar dikkat ! Kar yağışı trafiği kilitledi
Mansur Yavaş'tan Melih Gökçek'e sert sözler