  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 20 Haziran 2017 19:45

Organ bağışı çağrısı yapan gazeteci yaşam savaşını kaybetti

Yaklaşık 3 yıldır kalp nakli bekleyen ve verdiği röportajda organ nakline dikkat çeken Giresunlu gazeteci Hüseyin Yavuz yaşam savaşını kaybetti.

Video Galeri
Polisten kaçıp çatışmaya giren otomobilin bagajından çıkanlar şoke etti
Polisten kaçıp çatışmaya giren otomobilin bagajından çıkanlar şoke etti
Video Galeri
Bıçaklı soyguncu sert kayaya çarptı
Bıçaklı soyguncu sert kayaya çarptı
Video Galeri
Dehşet güvelik kamerasında
Dehşet güvelik kamerasında
Video Galeri
13 yaşındaki minibüs şoförüne 11 yıl hapis istemi
13 yaşındaki minibüs şoförüne 11 yıl hapis istemi
Video Galeri
İlk Wraith Black Badge Türkiye'de
İlk Wraith Black Badge Türkiye'de
Video Galeri
İlk Wraith Black Badge Türkiye'de
İlk Wraith Black Badge Türkiye'de