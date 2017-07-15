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  3. 15 Temmuz 2017 14:45

Organ bağışlayanlara ücretsiz mezar

Samsun Büyükşehir Belediyesi, organ bağışı yapan vatandaşlara ücretsiz mezar yeri tahsis edecek.

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, Afyonkarahisarda 15 Temmuz sergisi açtı
, Afyonkarahisarda 15 Temmuz sergisi açtı
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Karsa taziyeye giden aile kaza yaptı: 3 ölü, 3 yaralı
Karsa taziyeye giden aile kaza yaptı: 3 ölü, 3 yaralı
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15 Temmuz gazileri bir sene sonra aynı yerde buluştular
15 Temmuz gazileri bir sene sonra aynı yerde buluştular
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Küçükçekmecede silahlı çatışma: 3 yaralı
Küçükçekmecede silahlı çatışma: 3 yaralı
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15 Temmuz Şehitler Köprüsüne yoğun güvenlik önlemi
15 Temmuz Şehitler Köprüsüne yoğun güvenlik önlemi
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Cumhurbaşkanı Sözcüsü Kalından Mehmete ağıt türküsü
Cumhurbaşkanı Sözcüsü Kalından Mehmete ağıt türküsü