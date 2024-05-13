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Organize sanayiye organize suç örgütü baskını

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Kırıkkale'de polis ekiplerince kargo aracında yapılan aramada 10 litre kaçak etil alkol, OSB'de bulunan bir iş yerinde de 2 bin 641 adet uzun namlulu silah fişeği ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyonlarda 2 şüpheli gözaltına alındı.

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