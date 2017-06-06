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  3. 06 Haziran 2017 13:50

Organize suç örgütüne operasyon anı polis kamerasında

İstanbul'daki organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 36 kişi adliyeye sevk edildi. Operasyon anı ise polis kamerasına yansıdı.

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Oruç tutan vatandaşlar ağaç gölgesinde uyuyarak vakit geçiriyor
Oruç tutan vatandaşlar ağaç gölgesinde uyuyarak vakit geçiriyor
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Muhtar köpekleri yiyen hayvana tek başına savaş açtı
Muhtar köpekleri yiyen hayvana tek başına savaş açtı
Video Galeri
Başkentte yağmur mağduru vatandaşın isyanı
Başkentte yağmur mağduru vatandaşın isyanı
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Freni patlayan midibüs bahçeye uçtu: 9 yaralı
Freni patlayan midibüs bahçeye uçtu: 9 yaralı
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Polisten gizli kamera operasyonu
Polisten gizli kamera operasyonu
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Menfezde sıkışan danalar için operasyon
Menfezde sıkışan danalar için operasyon