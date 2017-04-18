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  3. 18 Nisan 2017 12:20

Organlarıyla 3 kişiye umut oldu

Bursa’da beyin kanaması sebebiyle beyin ölümü gerçekleşen 49 yaşındaki K.S., karaciğeri ve böbrekleri ile 3 kişiye umut oldu.

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