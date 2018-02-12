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  3. 12 Şubat 2018 23:15

Orgeneral Akar’ın Hatay ziyaretinin görüntüleri paylaşıldı

Genelkurmay Başkanlığı, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın Hatay’daki inceleme ve denetlemelerine ait görüntüleri paylaştı.(İHA)

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