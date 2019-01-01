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  3. 01 Ocak 2019 11:36

Orgeneral Temel neden görevden alındı?

Emekli Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş, 2. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Metin Temel'in Afrin'de kazandığı tecrübeleri sahaya yansıtmak istediğini ancak karşılık bulamadığını ileri sürdü.

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