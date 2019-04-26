  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 26 Nisan 2019 17:00

Orhan Gencebay’ın oğlunu bıçaklayan şahıs tutuklandı

Beşiktaş’ta yol tartışması yüzünden Orhan Gencebay’ın oğlu Gökhan Gencebay’ı bıçakla yaralayan şahıs, çıkarıldığı mahkemece yaralama ve silahlı tehdit suçlarından tutuklandı. Dün akşam saatlerinde Yıldız Posta Caddesi’nde bir taksi şoförü ile tartışan ünlü sanatçı Orhan Gencebay’ın oğlu Gökhan Gencebay, yaşanan boğuşma sırasında şoförün bıçak darbesiyle sol kaburgasından yaralanmıştı....

Video Galeri
Kızılcahamam, AK Parti kampı için hazır
Kızılcahamam, AK Parti kampı için hazır
Video Galeri
Ayılar yiyecek bulamadıkları için yola indi
Ayılar yiyecek bulamadıkları için yola indi
Video Galeri
Vatan Caddesi’nde feci kaza kamerada
Vatan Caddesi’nde feci kaza kamerada
Video Galeri
Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun tutuklandı
Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun tutuklandı
Video Galeri
Freni patlayan minibüs apartmana daldı
Freni patlayan minibüs apartmana daldı
Video Galeri
Rıza Sarraf’ın köşkünde keşif yapıldı
Rıza Sarraf’ın köşkünde keşif yapıldı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM