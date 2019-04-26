Orhan Gencebay’ın oğlunu bıçaklayan şahıs tutuklandı
26 Nisan 2019 17:00
Orhan Gencebay’ın oğlunu bıçaklayan şahıs tutuklandı
Beşiktaş’ta yol tartışması yüzünden Orhan Gencebay’ın oğlu Gökhan Gencebay’ı bıçakla yaralayan şahıs, çıkarıldığı mahkemece yaralama ve silahlı tehdit suçlarından tutuklandı. Dün akşam saatlerinde Yıldız Posta Caddesi’nde bir taksi şoförü ile tartışan ünlü sanatçı Orhan Gencebay’ın oğlu Gökhan Gencebay, yaşanan boğuşma sırasında şoförün bıçak darbesiyle sol kaburgasından yaralanmıştı....