Anasayfa Video Galeriler Gündem Orhan Pamuk komşularıyla mahkemelik oldu Orhan Pamuk komşularıyla mahkemelik oldu 01 Kasım 2023 Çarşamba Saat: 14:10 Güncelleme: 01 Kasım 2023 Çarşamba 14:10 Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk, Cihangir'in ünlü binalarından Taray Apartmanı'nın riskli olduğunun tespit edilmesi sonrasında komşusu olan diğer apartman sakinleriyle mahkemelik oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6542323627a7f610393786a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 2. el piyasası karışacak: 640 milyar TL'lik ikinci el araçlar satışta! AK Parti'nin İstanbul adayı Bakan Yerlikaya mı ? İstanbul'da tefecilerin villasına baskın Polat çiftinin gözaltına alınma sebebi belli oldu 2 tıp öğrencisi, eğitim gördükleri üniversitede temizlik personeli olarak görev yapıyor Bir dev operasyon daha: Yüzlerce kaçak göçmen yakalandı Aile dizisinden Dilan-Engin Polat çiftine göndermesi Biden Hz. Muhammed’e ait bir hadisi okudu 9 yaşındaki çocuğa biber gazıyla saldırı