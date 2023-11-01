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Orhan Pamuk komşularıyla mahkemelik oldu

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Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk, Cihangir'in ünlü binalarından Taray Apartmanı'nın riskli olduğunun tespit edilmesi sonrasında komşusu olan diğer apartman sakinleriyle mahkemelik oldu.

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