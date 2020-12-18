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  3. 18 Aralık 2020 11:00

Orhan Pamuk’un sözleri tartışma yarattı

Yazar Orhan Pamuk'un Türkiye’deki edebiyat eğitimine ilişkin sözleri yeniden tartışma konusu oldu.

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Nevşin Mengü: ''Sizin işiniz seks hayatını takip etmek mi?''
Nevşin Mengü: ''Sizin işiniz seks hayatını takip etmek mi?''
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İstanbul'da 1 TL daha ucuz ekmek kuyruğu kamerada!
İstanbul'da 1 TL daha ucuz ekmek kuyruğu kamerada!
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Demet Evgar'ın ''kadın hakları'' sahnesi olay oldu
Demet Evgar'ın ''kadın hakları'' sahnesi olay oldu
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Ebubekir Sofuoğlu'nun skandalları bitmiyor
Ebubekir Sofuoğlu'nun skandalları bitmiyor
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İBB'de AK Parti döneminin 337 milyon liralık vurgunu ortaya çıktı
İBB'de AK Parti döneminin 337 milyon liralık vurgunu ortaya çıktı
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Milyonlar merakla bekliyordu! A Haber'den al haberi: Asgari ücret 2 bin 605 TL olacak!
Milyonlar merakla bekliyordu! A Haber'den al haberi: Asgari ücret 2 bin 605 TL olacak!
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