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  3. 05 Haziran 2017 17:15

Orlandoda silahlı saldırı

ABD’nin Orlanda kentinde silahlı saldır gerçekleştirildi. Olayda can kaybı olduğu ifade edildi.

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