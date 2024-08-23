Anasayfa Video Galeriler Gündem Orman yangın küle dönüşen 312 hektarlık ormanlık alana ne olacağı belli oldu Orman yangın küle dönüşen 312 hektarlık ormanlık alana ne olacağı belli oldu 23 Ağustos 2024 Cuma Saat: 12:22 Güncelleme: 23 Ağustos 2024 Cuma 12:22 Eskişehir'de çıkan orman yangınında kül olan 312 hektar alan 333 bin fidanın dikimi ve 105 kilogram tohumun atımı için hazırlanıyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66c854bd227f13d18708dfa7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Çocukluk hayali için memurluğu bıraktı: Tanesini 750 bin TL'den satıyor Türkiye'nin Antaya'daki gizli cenneti işgal altında; artık tatilcilere bile yer yok Evine taş atanlara ateş açtı: O anlar kamerada Bu yoldan geçen telefona sarılıyor İstanbul'da kuyumcuya kurşun yağmuru: Kaldırımda yürürken ölümden döndü İzne gelen askeri dövüp, bıçaklayarak öldürdüler: Görüntüler dehşete düşürdü Tarlada 80, pazarda 180... 100 TL ucuza almak isteyen buraya koşuyor Antalya'nın derinliklerinde ''derin'' operasyon kamerada Antalya'da suda saatlerce süren kovalamaca: Eşiyle tartışıp yüzerek kaçtı