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  4. Orman yangın küle dönüşen 312 hektarlık ormanlık alana ne olacağı belli oldu

Orman yangın küle dönüşen 312 hektarlık ormanlık alana ne olacağı belli oldu

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Eskişehir'de çıkan orman yangınında kül olan 312 hektar alan 333 bin fidanın dikimi ve 105 kilogram tohumun atımı için hazırlanıyor.

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