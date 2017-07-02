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  3. 02 Temmuz 2017 21:15

Orman yangını nedeniyle köy boşaltıldı

Çanakkale'de çıkan orman yangını dolayısıyla bir köy tedbir amaçlı boşaltıldı.

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Kocaelinde adalet yürüyüşü tepkisi
Kocaelinde adalet yürüyüşü tepkisi
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Sıcaktan bunalan Adanalılara soğuk limonata çeşmesi hizmeti
Sıcaktan bunalan Adanalılara soğuk limonata çeşmesi hizmeti
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Elazığda silahlı, sopalı kavga: 3 yaralı
Elazığda silahlı, sopalı kavga: 3 yaralı
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Çocuğuyla gittiği parkta bıçaklanarak öldürüldü
Çocuğuyla gittiği parkta bıçaklanarak öldürüldü
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Beyoğlunda 1 dakikada market soygunu
Beyoğlunda 1 dakikada market soygunu
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Sultangazide terör operasyonu: 3 gözaltı
Sultangazide terör operasyonu: 3 gözaltı