Anasayfa Video Galeriler Gündem Orman yangınında sabotaj iddiası! Bu görüntü olay oldu Orman yangınında sabotaj iddiası! Bu görüntü olay oldu 09 Ağustos 2023 Çarşamba Saat: 09:10 Güncelleme: 09 Ağustos 2023 Çarşamba 09:10 Muğla'nın Milas ilçesinde dün başlayan orman yangınının çıkış anına ait ortaya çıkan görüntülere yansıyan dikkat çeken anlar "sabotaj" iddialarını güçlendirdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64d32dcc74292955fd5a8893" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Nijer'de darbe; Türk vatandaşları Türkiye'de Esenyurt'ta felaketin eşiğinden döndüldü Antalya için konut alarmı: ''50-60'tan fazla dairesi olan yabancılar var'' Otobüste infial yaratan görüntüler: Herkesin içinde pet şişeye idrarını yaptı! Kaza değil cinayet: Ehliyetsiz sürücü yayayı öldürdü Yüzlerce kişi hayatını kaybetmişti.... Son blok da yıkıldı Muğla'da orman yangını Marmara'da kabus! Fırtına teknedeki 2 kişiyi böyle savurup attı Cani kocadan eşine sokak ortasında bayıltan dayak kamerada