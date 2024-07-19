Orman yangınında skandal iddia: ''Helikopterler yakıt parası olmadığı için kalkmadı''

İzmir’in Bergama ilçesinde 24 saat süren orman yangını ile ilgili skandal iddia: "Yangına müdahale edecek helikopterlerin, yakıt parası verilmediği için kalkmadığı"

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