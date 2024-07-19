Anasayfa Video Galeriler Gündem Orman yangınında skandal iddia: ''Helikopterler yakıt parası olmadığı için kalkmadı'' Orman yangınında skandal iddia: ''Helikopterler yakıt parası olmadığı için kalkmadı'' 19 Temmuz 2024 Cuma Saat: 10:01 Güncelleme: 19 Temmuz 2024 Cuma 10:01 İzmir’in Bergama ilçesinde 24 saat süren orman yangını ile ilgili skandal iddia: "Yangına müdahale edecek helikopterlerin, yakıt parası verilmediği için kalkmadığı" Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/669a0f5fd390fe00410d7b63" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Babası ve kardeşine kurşun yağdırdı Parkın ortasında 2 kişiyi vurdu 6 ilde husumetli çetelere operasyon: Çok sayıda gözaltı var Hatay semalarında ''şişkin ay'' görsel şöleni Zabıta ile esnaf kavgasında ortalık savaş alanına döndü: ''Babamı dövmeyin'' Otelde gıda zehirlenmesi: 16 kişi hastanelik oldu Dere kenarındaki piknik suların ortasında bitti Kızıyla ilgili soru Mustafa Destici'yi kızdırdı İzmir'deki yangın sürüyor: Yerleşim yerleri tahliye edildi