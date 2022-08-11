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Orman yangınından yükselen alev hortumu kamerada

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde çıkan orman yangınında “ateş hortumu” meydana geldi. Nadir görülen doğa olayı, anbean kameraya kaydedildi.

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