Anasayfa Video Galeriler Gündem Orman yangınından yükselen alev hortumu kamerada Orman yangınından yükselen alev hortumu kamerada 11 Ağustos 2022 Perşembe Saat: 12:45 ABD’nin Kaliforniya eyaletinde çıkan orman yangınında “ateş hortumu” meydana geldi. Nadir görülen doğa olayı, anbean kameraya kaydedildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62f4cfbd0a39e336b84299a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'un ''büyüleyen sırrı'' gün ışığına çıktı! İnanılmaz! Kaçak göçmenleri ''Avrupa'' diye Antalya'ya braktılar Pavyona giden Oytun Erbaş: ''Atom fiziğinin de profesörlüğünde canı cehenneme!'' Antalya'da korkunç kaza! Motosiklet sürücüsünün uçurumdan uçtuğu an kamerada İstanbul'da şehir eşkıyaları dehşet saçtı! Otobüsün önünü kesip saldırdılar Antalya'da 5 yıldızlı otel alevlere teslim oldu Bu görüntüler Türkiye'den! Balı fazla kaçıran ayı bu halde bulundu İstanbul'da genç kadın kabusu yaşadı! O anlar kamerada Prof. Dr. Ersan Şen, Erdoğan'a da, Kılıçdaroğlu'na da verdi veriştirdi