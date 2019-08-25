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  3. 25 Ağustos 2019 11:00

Orman yangınını erken haber veren sistem geliştirdiler

Erzurum’da baba ve iki oğlu orman yangınlarını erken haber veren sistem geliştirdiler. Erzurum’da güvenlik sistemleri üzerine iş yerleri bulunan elektronik mühendisi baba Salih Satıcılar ve oğulları Mustafa Onur ile çevre mühendisi Ahmet, birlikte hazırladıkları sistemin patentini almak için hazırlık yapıyorlar. Sistemin amacının enerjisini güneşten alan ormana yerleştirilecek...

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