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  4. Orman yangınlarında çıkan alev hortumu kamerada

Orman yangınlarında çıkan alev hortumu kamerada

ABD'de California İtfaiyesi tarafından paylaşılan görüntülerde şiddetli rüzgarın etkisiyle açık alanda alev hortumu oluştu.

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