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  3. 14 Ocak 2020 18:00

Ormanda cesedi bulunan kadının katili, oğlu çıktı

Arnavutköy'de ormanda cesedi bulunan kadının 20 yaşındaki oğlu tarafından başına keserle vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Oğul Batuhan Ü. ile ona yardım eden arkadaşı gözaltına alındı.

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