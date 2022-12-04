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  4. Ormanda kovalamaca! Polis'ten kaçıp ormana saklandı ama kaçamadı

Ormanda kovalamaca! Polis'ten kaçıp ormana saklandı ama kaçamadı

Zonguldak'ta polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan sürücü hareketli anların yaşanmasına neden oldu.

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