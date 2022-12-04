Anasayfa Video Galeriler Gündem Ormanda kovalamaca! Polis'ten kaçıp ormana saklandı ama kaçamadı Ormanda kovalamaca! Polis'ten kaçıp ormana saklandı ama kaçamadı 04 Aralık 2022 Pazar Saat: 22:20 Zonguldak'ta polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan sürücü hareketli anların yaşanmasına neden oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/638cf2f7c7afa70cf646e113" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul Boğazı'nda dehşet! Vapurdan denize yolcu düştü SOLOTÜRK'ten Ay Yıldız'a duygulandıran selam Bu dedikodu sonrası onlarca kişi ''bedava'' diye sahile akın etti Kış buraya uğramadı! Aralık ayında deniz keyfi MSB'den Türkiye'yi ağlatan ''Mehmetçik'' videosu İçişleri Bakanlığı duyurdu: 18 terörist yakalandı! Sinan Akçıl'dan bomba imam nikahı itirafı! Sunucu şaşkına döndü Ayasofya'da bir skandal görüntü daha Akşener'e soruldu: ''İmamoğlu veya Yavaş aday olursa destekleyecek misiniz ?''