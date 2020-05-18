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  3. 18 Mayıs 2020 14:50

Ormanda piknik yaparken drone'a yakalandılar

İstanbul Sultanbeyli'de 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek ormanda piknik yapan 2 kişi drone ile tespit edilerek ceza kesildi.

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