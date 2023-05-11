Anasayfa Video Galeriler Gündem Ormanda yatan servet! Kilosu 5 bin liraya satılıyor Ormanda yatan servet! Kilosu 5 bin liraya satılıyor 11 Mayıs 2023 Perşembe Saat: 14:50 Güncelleme: 11 Mayıs 2023 Perşembe 14:50 Doğada kendiliğinden yetişen kuzugöbeği mantarı vatandaşın ek gelir kapısı oldu. Kuzugöbeği mantarının kilosu 3 ile 5 bin lira arasında değişiyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/645cd686a8b7e878d725b453" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İtalya'da büyük patlama! Mercedes fabrikasında silahlı saldırı: 2 ölü Evde başlayan yangın, kapıdaki otomobili eritti Muharrem İnce adaylıktan çekildi Bu kiralık evi gören inanamadı: Aylık 300 bin TL'ye kiralık Yasak aşk cinayetinde müebbet hapis Yargıtay'dan döndü Kız Kulesi yeniden kapılarını açtı! İşte yeni hali... Erdoğan kendisi paylaştı; Gençlerden Erdoğan'a 12 kritik soru! Okul öncesi eğitimde ücretler kaldırıldı!