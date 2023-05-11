Ormanda yatan servet! Kilosu 5 bin liraya satılıyor

Doğada kendiliğinden yetişen kuzugöbeği mantarı vatandaşın ek gelir kapısı oldu. Kuzugöbeği mantarının kilosu 3 ile 5 bin lira arasında değişiyor.

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