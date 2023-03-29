Anasayfa Video Galeriler Gündem Ormanda yetişiyor, fiyatı altınla yarışıyor! Köylüler her yerde onu arıyor Ormanda yetişiyor, fiyatı altınla yarışıyor! Köylüler her yerde onu arıyor 29 Mart 2023 Çarşamba Saat: 14:20 Güncelleme: 29 Mart 2023 Çarşamba 14:20 Adana'da önceki yıl çıkan orman yangınında küle dönen alanda kuzugöbeği mantarının çıkması köylüleri sevindirdi. Kuzugöbeği mantarının kilosu 600, kurusu ise 6 bin 500 TL'den alıcı buluyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64241ef9ec53b712cb65b443" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bakan Bilgin asgari ücret ek zam için şartı açıkladı Apartmanda kalorifer kazanı patladı, ortalık savaş alanına döndü Gıda sahtekarları iş başında: Sucuğun içinden bakın ne çıktı! Pişkin hırsız kamerada! Kendininkileri bırakıp çaldı Ramazan'da vatandaş soluğu uçurumun kenarındaki türbede aldı İstanbul'un yanı başında! Bu kentte kiralık daire kalmadı Bakan Soylu baston kullanmaya başladıBakan Soylu baston kullanmaya başladı Görüntüler İstanbul'dan... İstanbul kara kavuştu Avrupa'nın en uzunu Zigana Tüneli için geri sayım! O mesafe 30 dakika kısalacak