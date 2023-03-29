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  4. Ormanda yetişiyor, fiyatı altınla yarışıyor! Köylüler her yerde onu arıyor

Ormanda yetişiyor, fiyatı altınla yarışıyor! Köylüler her yerde onu arıyor

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Adana'da önceki yıl çıkan orman yangınında küle dönen alanda kuzugöbeği mantarının çıkması köylüleri sevindirdi. Kuzugöbeği mantarının kilosu 600, kurusu ise 6 bin 500 TL'den alıcı buluyor.

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